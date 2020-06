„Autocomplete für Code“ erhält elf Millionen US-Dollar

DARPA, die Forschungsbehörde der US-Streitkräfte, kündigte eine Förderung in der Höhe von elf Millionen US-Dollar für das Projekt PLINY an. PLINY wird von der Universität Rice entwickelt und soll wie „Autcomplete“ für Programmierer funktionieren. Statt Sätzen vervollständigt PLINY hingegen Code im großen Ausmaß. Laut Vivek Sarkar, dem Leiter des PLINY-Projekts, sollen unzählige Terabyte an frei verfügbarem Code gesammelt und zum Aufbau der Datenbank herangezogen werden. Wie sie den Codeschnipseln Kontext verleihen, verrieten die Entwickler nicht. Der Code soll jedoch noch bayesscher Wahrscheinlichkeit beurteilt werden, der Entwickler wird zudem die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten haben.