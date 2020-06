Betagte und Kranke unabhängiger durch elektronische Hilfen

"Forschung und aktuelle Entwicklungen in den Bereichen 'Ambient Assisted Living' und 'E-Health' stellen eine große Herausforderung dar und werden in Zukunft gefragte individuelle Hilfen bei der Alltagsgestaltung sein", betonte die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages und Vizepräsidentin des Dachverbandes der Wiener Sozialeinrichtungen, Marianne Klicka, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

SPES hat in den vergangenen drei Jahren Techniker, Wissenschafter (z.B. Fakultät für Informatik der Universität Wien) und soziale Einrichtungen (z.B. Fonds Soziales Wien und Verein der Wiener Sozialdienste) in Italien, Belgien, der Slowakei, Tschechien und Österreich vernetzt. In Italien, bei einer Projektgruppe in Ferrara, ging es beispielsweise um die telemedizinische Überwachung des Zustands von Patienten, die ständig auf Sauerstoffzufuhr angewiesen sind.