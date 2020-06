Beton in Mailand frisst Smog

Das Palazzo Italia, ist ein neues Gebäude, das für die Milan Expo 2015 gebaut wird. Seine Fassade besteht aus Beton, der mir photokatalytischem Zement angerührt wurde. Durch die Beigabe von Titanoxid soll der Baustoff Schadstoffe binden, wie engadget berichtet.

Wird der Spezial-Beton von ultraviolettem Licht getroffen, bindet er Stickoxide aus der Luft und verwandelt diese in Salze, die einfach abgewaschen werden können. Das Gebäude, das im Mai nächsten Jahres eröffnet werden soll, ist auch in anderen Bereichen auf Nachhaltigkeit getrimmt. So soll das Palazzo auch komplett energieautark funktionieren.