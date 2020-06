Boeings neuer Jumbo-Jet erfolgreich gelandet

Der größte Jumbo-Jet aller Zeiten hat seine Feuertaufe bestanden: Die von Grund auf modernisierte Boeing 747-8 Intercontinental absolvierte am Sonntag ihren Erstflug. 4 Stunden und 25 Minuten flog die Passagiermaschine über den US-Bundesstaat Washington bevor sie am späten Nachmittag (Ortszeit) sicher in Seattle landete.