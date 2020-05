China verteidigt Führungsposition bei Supercomputern

Der Tianhe-2 Supercomputer aus China steht weiterhin an der Spitze der TOP-500-Liste der weltschnellsten Computer, die alle sechs Monate veröffentlicht wird. Der Tianhe-2, der an der Natianal University of Defense Technology in Guangzhou beheimatet ist, schafft eine Rechenleistung von 33,86 Petaflop pro Sekunde. Ein Petaflop sind 10 hoch 15 Gleitkommaoperationen. An der Spitze der Bestenliste hat sich im Vergleich zur vorigen Ausgabe, die im Juni dieses Jahres veröffentlicht wurde, auch ansonsten wenig verändert.

Den zweiten Platz hat nach wie vor das "Titan"-System des Oak Ridge National Laboratory des US-amerikanischen Energieministeriums inne. Die Rechenleistung beträgt 17,59 Petaflop pro Sekunde. Der Titan ist zudem einer der energieeffizientesten Rechner der Welt, verbraucht aber immer noch stolze 8,21 Megawatt, was 2,143 Gigaflop (10 hoch neun Operationen) pro Watt entspricht. Den dritten Platz verteidigt Sequoia, ein Supercomputer des Lawrence Livermore National Laboratory, das ebenfalls zum US-Energieministerium gehört. Das System schafft 17,17 Petaflop in der Sekunde.