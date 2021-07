China will am Mars Gemüse züchten

Ein ehrgeiziges Experiment ist laut der chinesischen Raumfahrtbehörde erfolgreich zu Ende gegangen. So soll Nahrung und Sauerstoff für Kolonien auf Mars und Mond in Gewächshäusern produziert werden. Bereits innerhalb der nächsten Jahre soll der erste chinesische Astronaut auf dem Mond landen.

Laut der chinesischen Agentur Xinhua bereitet die chinesische Raumfahrtbehörde derzeit ein Projekt vor, in dessen Rahmen Gemüse am Mond sowie dem Mars gepflanzt werden sollen. Ein erster Test unter Bedingungen, die denen auf den beiden Himmelskörpern ähneln sollen, wurde laut der Agentur vor kurzem in Peking erfolgreich abgeschlossen. Demnach konnten im Rahmen des Experiments vier verschiedene Gemüsearten erfolgreich in einem 300 Kubikmeter großen Raum gezüchtet werden, die neben Nahrung auch Sauerstoff zum Leben in einer möglichen Kolonie auf dem Mars oder Mond produzieren. Der Sauerstoff wurde aus einer Kombination von Algen und verschiedenen Pflanzen produziert.

Letzter Mondspaziergang fand 1972 statt

China plant bereits im nächsten Jahr mit einem Forschungsfahrzeug auf dem Mond zu landen. Das soll den Startschuss für ein ambitioniertes Raumfahrtprogramm geben, das im Laufe der nächsten Jahre auch eine bemannte Landung auf dem Mond vorsieht. Zuletzt spazierte vor 40 Jahren ein Mensch auf dem Mond.