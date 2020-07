Countdown für ersten privaten Raumfrachter

Spannung in Cape Canaveral: Nach mehrfachen Verzögerungen soll sich an diesem Samstag der erste private Raumtransporter auf den Weg zur Internationalen Raumstation ISS machen. Mit der Reise der unbemannten " Dragon"-Kapsel, die vom kalifornischen Unternehmen SpaceX entwickelt wurde, beginnt ein neues Kapitel in der Raumfahrt: Wenn alles klappt, ist es das erste Rendezvous eines kommerziell produzierten Raumschiffs und der ISS.

Aber zunächst heißt es Daumendrücken. Ursprünglich sollte " Dragon" (Drache) schon am 30. November abheben, aber dann wurde der Start aus technischen Gründen gleich mehrere Male verschoben. Vor allem die Nasa erwartet den Testflug zur ISS mit nervöser Spannung. Seit sie ihre Space Shuttles eingemottet hat, ist sie gänzlich auf die russische Sojus-Kapsel als Leihfahrzeug angewiesen.

Geplanter Start am Samstag-Vormittag

" Dragon" wird auf dem Flug nur Versorgungsgüter für die ISS-Bewohner an Bord haben, mehr als 500 Kilo schleppt der "Drache" ins All. SpaceX will die Kapsel so weiterentwicklen, dass eines Tages damit auch Astronauten ins All befördert werden können, aber bis dahin wird es nach Expertenschätzung noch einige Jahre dauern.

Losgehen soll es am Samstag im Morgengrauen um 4.55 Uhr Ortszeit (10.55 Uhr MESZ). Eine ebenfalls von SpaceX entwickelte Falcon-9-Rakete wird die Kapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ( Florida) aus ins All tragen. US-Meteorologen halten Gewitter am Samstag zwar für möglich, allerdings erst im Laufe des Nachmittags.