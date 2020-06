Das Märchen von innovationslosen Videospielen

„ Gordon Freeman ist ein Idiot.“ Hätte James Wallis diese Aussage vor einer Gruppe von PC-Spielern gemacht, wäre er wohl unter Buhrufen von der Bühne gejagt worden. Doch zum Glück des britischen Buchautors, der bereits Unternehmen wie Sony, Hasbro oder die BBC in Game Design-Fragen beraten hat, war der Saal mit Schriftstellern und Vertretern der Videospielbranche gefüllt. Denn Wallis präsentierte seine Erkenntnisse über interaktive Geschichten in Videospielen anlässlich der StagConf, einer Konferenz über Storytelling in Videospielen, die Ende September im Naturhistorischen Museum Wien stattfand.

Das Ende der Grafikblender

Natürlich beleidigte Wallis den Helden des bekannten Shooters Half Life 2 nicht grundlos. Denn seiner Meinung nach sei das viel gepriesene Spiel niemals eine Revolution im Storytelling gewesen. Ganz im Gegenteil: „Das Spiel macht Spass, aber es wird niemals wirklich erklärt, wieso er tut, was er tut. Aber es ist dermaßen gut umgesetzt, dass niemand bemerkt, dass die Story Schwachsinn ist.“ Der Shooter sei dabei aber die Ausnahme von der Regel – denn nach Jahren, in denen die Branche dank der rasanten Leistungszuwächse durch bessere Grafikeffekte den Mangel an Ideen überdecken konnte, begibt man sich nun wieder auf die Suche nach Innovationen.

„Medium der Teilnahme“

„Wir sollten nicht versuchen, Geschichten zu erzählen, die andere Medien bereits genauso gut erzählen sondern einfach nach einem komplett neuen Weg suchen.“ Dieser Meinung ist zumindest Hal Barwood, der mehr als 20 Jahre Erfahrung als Autor in Hollywood und bei LucasArts vorweisen kann. Den Weg für einen solchen Wandel soll ein Strategiewechsel ebnen: aus dem „Medium der Interaktivität“ soll ein „Medium der Teilnahme“ werden.

Die Technologien, die das ermöglichen sollen, klingen teilweise noch immer nach Science-Fiction. Denn obwohl