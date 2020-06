Der Blitz Jockey im Spannungszentrum

Blitz Jockey

Die Spulen stehen derzeit beim Ars Electronica Center in Linz, wo am Mittwochabend das heurige Computerkunst-Festival mit einem Konzert des Tesla Orchestras startete. Und das wurde zum Erlebnis, nicht zuletzt zum optischen: Ein Orchestermitglied, dessen korrekte Berufsbezeichnung wohl Blitz Jockey lauten müsste, wagt sich im Schutzanzug ins Spannungszentrum zwischen die bunt leuchtenden Spulen – und lockt dort mit Händen, Stangen und Ringen die überschlagenden Blitze an.

Der Konzert-Auftakt war zielgruppengerecht: Richard Strauss’ „Also sprach Zarathustra“, so manchem im Ars Electronica-Publikum vielleicht eher als Kennmelodie von „2001 - Odyssee im Weltall“ bekannt. Nicht ganz so gut zum hohen Nerdfaktor des Ganzen passt die darauffolgende thematische Konzentration auf etwas angestaubte Discomucke. Die aber in der Gesamtkombination dann doch wieder durchaus auch ihren Reiz entwickelte: Retrosound, Blitzspektakel und der Wissenschaftsschmäh des Ganzen ergaben einen überaus stilgerechten Auftakt für die Ars Electronica.