Deutsche Forscher bringen Maschinen das Gehen bei

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. „Bei dem Reaktorunfall in Fukushima 2011 wurde schnell klar, dass ein Roboter, der im gefährlichen Bereich ohne Fernsteuerung arbeiten und die Menschen dort ersetzen kann, sehr hilfreich gewesen wäre“, sagt Mombaur. „Wenn die Forschung schon weiter gewesen wäre, hätte unter Umständen die eingetretene Katastrophe verhindert werden können.“ Gefährliche oder für Menschen schwer zugängliche Gebiete sind Mombaurs Einschätzung nach wichtige Einsatzorte für die Roboter: Brände bekämpfen, Menschenleben retten nach Unfällen oder Naturkatastrophen, Minen suchen. Aber auch Exkursionen zum Mars seien vorstellbar. In der Medizin könnten mit Hilfe der Erkenntnisse Prothesen weiterentwickelt werden.

Aus Sicht des Berliner Zukunftsforschers Robert Gaßner ist eine industrielle Großproduktion solcher Roboter frühestens in 20 bis 30 Jahren möglich. Diese könnten dann als universelle Heimroboter im Supermarkt gekauft werden, so seine Prognose. „Humanoide Roboter sind vorrangig für den Kontakt mit Menschen konzipiert, also etwa im Haushalt, in Heimen oder Museen“, sagt er. Aber nicht alle Service-Roboter brauchten menschliche Züge - Fensterputzen oder Staubsaugen zum Beispiel funktioniere auch in alter Robotermanier. „Es gilt für solche Roboter dann vor allem auch, unerwartete Situationen selbstständig zu meistern - ohne Schaden anzurichten“, sagt der Zukunftsforscher. In Japan gebe es heute schon Pflege-Roboter, die Menschen anhöben und das Bett machten. Grundsätzlich seien Roboter aber in allen Lebensbereichen denkbar - der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.