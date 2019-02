Die Suche nach dem Einstein-Gen

Welche Farben die Nachkommen roter und weißer Blumen haben, ist relativ einfach zu bestimmen. So lernen wir das zumindest in der Schule. Außerhalb der Lehrbücher ist die Sache aber deutlich komplizierter. Bei Menschen werden nur sehr wenige Eigenschaften, zum Beispiel die Blutgruppe oder Rot-Grün-Blindheit, nach simplen Regeln von den Eltern an die Kinder weitergegeben. Komplexe Merkmale werden hingegen von einer großen Zahl von Genen beeinflusst. „Dazu kommt, dass Gene nicht nur eine Aufgabe übernehmen. Ein Gen, das etwa für die Intelligenz relevant ist, könnte gleichzeitig eine Rolle im Verdauungstrakt spielen“, erklärt Georg Dechant von der Medizinischen Universität in Innsbruck, wo vor kurzem Gene gefunden wurden, die Auswirkungen auf die kognitive Leistungsfähigkeit haben. Forschung auf diesem Gebiet ist aus ethischer Sicht heikel, weil eine mögliche genetische Manipulation der Intelligenz von Nachkommen viele Fragen aufwerfen würde.

Halbe Wahrheit

Was einen klugen Menschen ausmacht, ist nicht einfach festzulegen. Schon an der Definition des Begriffs „ Intelligenz“ scheiden sich die Geister. Für Forscher wie Dechant ist der Intelligenzquotient die entscheidende Messgröße. „Der Vorteil ist, dass der IQ eng definiert ist und mit standardisierten Tests erhoben wird. Eigenschaften wie emotionale oder soziale Intelligenz können so allerdings nicht berücksichtigt werden“, sagt Dechant. Erst dieser vereinfachte Intelligenzbegriff erlaubt es, Vergleiche zwischen Menschen anzustellen und die Vererbung zu untersuchen. Dass Eltern mit hohem IQ mit größerer Wahrscheinlichkeit intelligente Kinder haben, ist erwiesen. Ob das an den Genen oder einem förderlichen

Umfeld liegt, ist aber eine andere Frage. „Neben der Genetik spielen auch soziale und Umwelteinflüsse eine Rolle. Die individuellen Unterschiede lassen sich nur zu etwa 50 Prozent auf das Erbgut zurückführen“, sagt Dechant.

Einzelne Gene, die sich erwiesenermaßen auf den IQ auswirken, sind erst seit einigen Jahren bekannt. „Wir kennen heute einige Dutzend Gene, die Einfluss auf die Intelligenz nehmen. Sie haben aber jeweils nur geringe Auswirkungen“, sagt Dechant. Gefunden werden relevante Gene mit statistischen Methoden. Die Forscher in Innsbruck suchten etwa nach Genvarianten, die bei besonders intelligenten Menschen gehäuft auftreten. Wo keine gesicherten IQ-Werte bekannt sind, wird zur Bewertung der Studienteilnehmer der Bildungsgrad herangezogen. „Der IQ korreliert sehr gut mit den akademischen Leistungen“, sagt Dechant.