Dragon-Raumfähre kehrt zur Erde zurück

Einen Monat nach ihrem Aufbruch zur Internationalen Raumstation ( ISS) war die Dragon-Raumfähre von SpaceX am Sonntag auf dem Weg zurück zur Erde. Die Raumfahrtbehörde NASA berichtete aus Washington, dass ein Roboterarm der ISS die Fähre in der Früh erfolgreich von der Raumstation abgedockt habe. Sie sollte noch am Sonntagnachmittag (MEZ) im Pazifik landen.