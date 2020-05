Drei Raumfahrer aus USA und Russland von ISS zurückgekehrt

Drei Raumfahrer sind nach fast einem halben Jahr im All wohlbehalten zur Erde zurückgekehrt. Die beiden Russen Alexander Skworzow und Oleg Artemjew sowie der US-Amerikaner Steve Swanson landeten am Donnerstagmorgen mit einer russischen Sojus-Kapsel in der Steppe von Kasachstan, wie die Flugleitzentrale bei Moskau mitteilte. „Wir werden euch vermissen“, twitterte der deutsche Astronaut Alexander Gerst von der Internationalen Raumstation ISS. „Wir konnten via Funk hören, was unsere Freunde in der Kapsel reden.“ Auf dem Außenposten der Menschheit in rund 400 Kilometern Höhe arbeiten außer Gerst noch der Russe Maxim Surajew und der Amerikaner Reid Wiseman.