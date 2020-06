Drei Raumfahrer kehren von ISS zur Erde zurück

Etwa 127 Millionen Kilometer haben sie zurückgelegt und mehr als 3000 Mal die Erde umrundet - nun sind drei Raumfahrer wohlbehalten aus dem All zurückgekehrt. Nach fast einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS landeten der Russe Michail Tjurin, der US-Amerikaner Rick Mastracchio und der Japaner Koichi Wakata am Mittwochmorgen in der Steppe von Kasachstan. Die nächste Mission steht schon in den Startlöchern: Am 28. Mai soll auch der Deutsche Alexander Gerst (38) vom Weltraumbahnhof Baikonur zur ISS starten.