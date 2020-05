Drei Vorträge zu Missionen in den Tiefen des Alls

Ein weiterer Vortrag widmet sich jenem Objekt, das vor 36 Jahren von der Erde gestartet wurde und nun weiter von dieser entfernt ist, als irgendetwas jemals zuvor: 19 Milliarden Kilometer. Die Raumsonde Voyager 1 befindet sich außerhalb der so genannten Heliosphäre, genauer gesagt in einer Zone vor der "Bugwelle" an Strahlung, die das Sonnensystem bei seiner Drehung um das Zentrum der Galaxie vor sich herschiebt. Werner Gruber, der Direktor des Wiener Planetariums, erklärt, welche bahnbrechenden Erkenntnisse Voyager 1 gebracht hat und wo die NASA mit ihrer Sonde "gepfuscht" hat. Der Vortrag findet am 9. März (11:00 Uhr) statt. Auch dafür muss man sich online anmelden.