Drohnen sollen eine Milliarde Bäume pflanzen

Die britische Firma BioCarbon Engineering will mit Drohnen eine Milliarde Bäume pflanzen, um die Abholzung der Wälder aufzuwiegen.

"Die Welt verliert 15 Milliarden Bäume pro Jahr, einen Großteil davon im Zuge der Gewinnung von Ackerland. Es werden zwar auch neun Milliarden Bäume gepflanzt, der Nettoverlust liegt aber immer noch bei sechs Milliarden", sagt Susan Graham, die ein System mitentwickelt hat, das diese Bilanz aufbessern soll: Die Firma BioCarbon Engineering will mithilfe von Drohnen eine effizientere Methode zur Wiederaufforstung anbieten. "Das geht zehn Mal so schnell wie die Pflanzung von Hand und verursacht nur 20 Prozent der Kosten", sagt Graham. Derzeit arbeitet die Firma daran , Mangrovenwälder in Myanmar wiederaufzuforsten.

Samen in Boden schießen

BioCarbon Engineering hat schon 2015 erstmals auf sich aufmerksam gemacht. Der Plan des Unternehmens sieht vor, ein wiederaufzuforstendes Areal mit Drohnen zu vermessen, um die besten Plätze für eine Bepflanzung zu identifizieren. Anschließend werden weitere Drohnen ausgeschickt, die Samen verschiedener Bäume, die jeweils in eine Kapsel aus mit allen benötigten Nährstoffen versehenem Hydrogel eingebettet sind, in die Erde zu schießen. Das soll bessere Ergebnisse bringen als die großflächige Ausbringung von Saatgut mit Flugzeugen und billiger sein, als das erfolgsversprechende Pflanzen von Jungbäumen per Hand.

Eine Drohne schafft pro Arbeitstag etwa 4.800 Bäume pro Tag. Das System ist in dieser Form allerdings noch nicht einsatzfähig. In Australien wurde die drohnengestützte Bepflanzung 2017 zwar schon auf dem Gebiet einer verlassenen Kohlemine getestet. Dabei kam allerdings ein Fluggerät zum Einsatz, das die Samen breitflächig verteilt. Die Hydrogelkapseln, die eine bessere Erfolgsrate versprechen, kamen noch nicht zum Einsatz. Damit sollte demonstriert werden, dass die Technik auch an steilen Hängen funktioniert, die anderweitig nur schwer zugänglich sind.