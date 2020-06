E-Mobilität: Ernüchterung beim Elektroauto

Was bleibt vom Hype rund ums Elektroauto? Dieser Frage wurde auf der Tagung vie-mobility nachgegangen, die bis gestern in Wien stattfand. Denn vom Mediengetöse rund um die neue Technologie ist offensichtlich nur wenig geblieben: Die Verkäufe von Elektroautos halten sich in bescheidenen Grenzen, die Stromnetze scheinen für einen regulären Betrieb noch gar nicht gerüstet, und ein Wissenschaftler glaubt gar, dass Verbrennungsmotoren sehr einfach umweltfreundlicher als Elektromotoren gemacht werden könnten.

Keine Förderungen

“Seit 2008 leben mehr Menschen in Städten als am Land. Das führt auch im Ballungsraum Wien zu neuen Herausforderungen, unter anderem das Thema Mobilität“, sagte Peter Koren, Vizepräsident der Industriellenvereinigung (IV). Deswegen sei die IV für eine Förderung der neuen Technologie Elektromobilität in Österreich. Verkehrsministerin Doris Bures sieht das ähnlich und sagte, dass 60 Mio. Euro jährlich in den Bereich der Forschung investiert werde. Angestrebt ist ein Gesamtpaket: Elektromobilität betrifft nämlich auch und vor allem den Öffentlichen Verkehr.

Wien als einzige Großstadt Österreichs steht im Zentrum der neuen Anstrengungen. Umweltstadträtin Ulli Simma (SP) verdeutlichte, dass die eBike-Förderung bereits umgesetzt sei und man es mit der neuen Parkpickerl-Regelung für Pendler nicht mehr so attraktiv sei, mit dem Auto in die Stadt hineinzufahren. Denn: “Hauptproblem von Autos in der Stadt bleibt: Sie brauchen Platz“, so Rudolf Schicker, Klubvorsitzender der SPÖ Wien. “„Es braucht einen Bewusstseinswandel Richtung Gemeinschaftsstadt, Richtung Car-Sharing. Das würde viele Parkplätze und Ladestationen sparen.“ Er ist etwa gegen Ladestationen für Elektroautos am Gehsteig, das Beispiel Kensington in London hätte ihn abgeschreckt.

Konsumenten zurückhaltend

Während die Politik sich in Euphorie übt, herrscht am Markt Ernüchterung vor. Derzeit sind in Österreich gerade einmal 1100 E-Autos zugelassen. “Beim Konsumenten ist das noch nicht angekommen”, urteilt Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer vom OGM. “Wenige private Pioniere, die sich ein solches Modeauto zulegen, haben das als Drittwagen.“ Der Rest gehöre Firmen. Elektroautos würden nicht als Alternative wahrgenommen, außerdem fehlten Geschäftsmodelle, Ladestationen gewinnbringend betreiben zu können. “Es besteht die Gefahr, dass es in der Anfangsphase zu einer höheren Autozahl und größeren Stehzahlen kommt“, so Bachmayer.

Seine Branchenkollegin Sophie Karmasin bestätigt die Skepsis. „Nur maximal zehn Prozent denken überhaupt über eine Anschaffung nach“, so die Meinungsforscherin. “Denn die Elektromobilität bringt Defizite und Einbußen mit sich.“ Um das E-Auto attraktiver zu machen, bräuchte es Ausprobiermöglichkeiten für die Bevölkerung und “Kostenwahrheit”.

Zähe Umstellung

Auf mögliche Anreize seitens der Politik zur Anschaffung eines Elektroautos braucht man indes nicht hoffen: Weder soll es eine steuerliche Förderung oder staatliche Stützung dafür geben, noch sind praktische Vorteile wie z.B. Nutzung der Busspur oder reservierte Parkplätze zu erwarten. Womit eher zu rechnen ist: In Wien sollen zuerst Flotten (z.B. 4000 Taxis) auf Elektroantrieb umgestellt werden, um die Menschen an die Idee zu gewöhnen. Auch Unternehmen wie UPC wollen Teile ihrer Autoflotten auf “E” umstellen.