Ein Medikament gegen Krebs in zehn bis 15 Jahren

Angelika Amon wurde 1967 in Wien geboren und ging 1994 nach ihrem Universitätsabschluss am Institut für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien an das Whitehead Institute for Biomedical Research in Cambridge. 1999 wechselte sie ans MIT, wo sie seit 2007 einen Lehrstuhl für Krebsforschung innehat. Sie war von 2010 bis 2012 auch Aufsichtsrat im Österreichischen Wissenschaftsfond FWF und ist im Scientific Advisory Board des IMP und des Institute of Science und Technology (IST) in Österreich.