Elektroautos: Umstieg für Mehrheit sinnvoll

Die Ergebnisse einer Forschungsarbeit an der TU Wien zeichnen ein optimistisches Bild von der Zukunft der Elektrofahrzeuge: „Bei Kleinfahrzeugen stellt sich ein Umstieg auf Elektromotoren in den meisten Fällen als sinnvoll heraus“, erklärt Markus Litzlbauer vom Institut für Energiesysteme und Elektrische Antriebe der TU Wien. Bei größeren Fahrzeugen (etwa bei Lasttransportern oder SUVs) ist der Wechsel aufgrund des höheren Energieverbrauchs schwieriger.

Ein dichtes Netz von Ladestationen oder Elektro-Tankstellen wäre der Studie zufolge aufgrund der durchschnittlich kurzen Fahrtwege gar nicht unbedingt nötig. Ladestationen zu Hause und eventuell auch am Arbeitsplatz wären demnach in den meisten Fällen ausreichend. Auch auf aufwändige Elektroinstallationen könnte man verzichten: Zuhause und am Arbeitsplatz genüge eine gewöhnliche 230 Volt-Steckdose.

Neben der TU waren an der Studie noch die Universität für Bodenkultur Wien und das Austrian Institute of Technology (AIT) beteiligt.

95 Prozent der Wege kürzer als 50 Kilometer

Für die Studie wurden Autos in Wien und Niederösterreich mit GPS-Sendern ausgestattet. Über drei Wochen wurde das Fahrverhalten genau aufgezeichnet. 95% aller zurückgelegten Wege waren kürzer als 50 km. Bei sparsamer Fahrweise ist mit Elektroautos heute eine Strecke von 150 km bewältigbar. Allerdings legten doch immerhin 25% aller Fahrerinnen und Fahrer im dreiwöchigen Bobachtungszeitraum mindestens einmal eine Strecke von mehr als 150 km zurück. „Bei längeren Strecken besteht die Möglichkeit, zwischendurch eine kurze Pause an einer Schnellladestation einzulegen“, sagt Litzlbauer.