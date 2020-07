Elektrosignale gegen den Schmerz

An der TU Wien wird an elektronischen Geräten gearbeitet, die spürbare Verbesserungen bei Schmerzen oder Durchblutungsstörungen mit sich bringen sollen. Winzige Nadeln im Ohr leiten spezielle elektrische Impulse in den Körper. Die Auswirkungen davon können mit sensibler Messelektronik sofort sichtbar gemacht werden.

Professor Eugenijus Kaniusas leitet die Gruppe für Biosensorik am Institute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering an der TU Wien. Dort werden elektronische Methoden entwickelt, Messdaten über den menschlichen Körper aufzuzeichnen und zu verarbeiten. Durch die Geräte soll aber nicht nur gemessen, sondern auch direkt in die physiologischen Mechanismen des Körpers eingegriffen werden.

Grundidee bereits getestet

Kaniusas arbeitet dabei mit Jozsef Constantin Széles von der Medizinischen Universität Wien zusammen. Széles erfand und entwickelte eine Methode, mit elektrischer Stimulation über mehrere Tage hindurch Schmerzen zu lindern und die Durchblutung zu fördern. Die Grundidee dieses Verfahrens wurde bereits erfolgreich in klinischen Studien getestet, soll zukünftig durch verbesserte Elektronik und objektive Messtechniken aber noch deutlich wirkungsvoller werden.

Das Gerät trägt man direkt am Körper, nahe am Ohr. Dort verlaufen nämlich auch Fasern des Nervus Vagus, der größte Nerv des Parasympathikus. Der Parasympathikus ist ein Teil des autonomen Nervensystems, das für die Steuerung der inneren Organe und des Blutkreislaufs verantwortlich ist. Er wird (als Gegenspieler des aktivierenden Sympathikus) mit Ruhe und Regeneration in Verbindung gebracht. Das Gerät gibt über kleine Titannadeln elektrische Impulse an die Verzweigungen des Nervus Vagus ab und kann ganz einfach von außen drahtlos gesteuert werden – etwa über ein Smartphone.