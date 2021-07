Elon Musk stellt Mars-Raumschiff vor

Wie erwartet, hat Elon Musk am Dienstagabend seine Pläne für die Eroberung anderer Planeten vorgestellt. Erklärtes Ziel ist die nachhaltige Besiedelung des Mars. Um eine selbsterhaltende Zivilisation aufzubauen, müssten Musk zufolge etwa eine Million Menschen zum Roten Planeten transportiert werden. Möglich machen soll das in den kommenden Jahrzehnten ein interplanetares Transportsystem, das Musk auf dem International Astronautical Congress in Guadalajara in Mexiko präsentierte.

„Wenn wir ewig auf der Erde bleiben, wird die Menschheit irgendwann ausgelöscht. Es kann also nur unser Ziel sein, multiplanetar zu leben. Der Mars ist unsere beste Option derzeit, um eine sich selbsterhaltende Zivilisation aufbauen zu können“, erklärte Musk. Aufgrund seiner Atmosphäre und den vorkommenden Ressourcen wie Wasser sei der Mars besser für so ein Unterfangen geeignet als etwa der Mond. Vom Mars aus könnten in Zukunft weitere Planeten und Monde in unserem Sonnensystem bereist und besiedelt werden, zeigte sich Musk überzeugt.