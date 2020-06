Erleichterung für Astronauten-Hände

Kaum jemand weiß, worunter Astronauten bei Außenbord-Einsätzen eigentlich am meisten leiden. Nicht etwa Temperaturschwankungen, Atembeschwerden oder Klaustrophobie sind das größte Problem, sondern schmerzende Hände. Auf der Erde fühlen sich Astronauten-Handschuhe in etwa wie dickere Gartenhandschuhe an, schreibt National Geographic. "Wenn der Handschuh unter Druck gesetzt ist, wird die flexible Oberfläche steif, wie wenn man Luft in einen Fahrradreifen pumpt," meint Peter Homer vom Raumanzug-Hersteller Flagsuit LLC zur plötzlichen Veränderung der Umstände.

Diese harten Umstände führen einerseits dazu, dass die Arbeit mit Handschuhen extrem anstrengend wird - was mit intensivem Hand-Training ausgeglichen wird. Außenbord-Einsätze können allerdings lang dauern - 8 Stunden Montage-Arbeit sind keine Seltenheit. Daneben tauchen ständig Reibungspunkte auf, die zu Blasen, Abschürfungen und im schlimmsten Fall sogar abfallenden Fingernägeln führen. Um zu veranschaulichen, wie viele Astronauten von einem solch gravierenden Problem betroffen sind, hier eine Statistik: Von 232 NASA-Astronauten mit vollständiger Krankenakte, berichten 22 von zumindest einem Fall von "Fingernagel-Delamination".