Erste Bilder von Sentinel-Satellit veröffentlicht

Neue Blicke auf den blauen Planeten aus dem All: Die Europäische Weltraumagentur ESA und die Brüsseler EU-Kommission haben am Donnerstag erste Aufnahmen des im April gestarteten Sentinel-1A-Satelliten veröffentlicht. Die im Internet zugänglichen Bilder zeigen unter anderem Ölplattformen vor Norwegen und einen Landstrich in der Nähe von Jena, wie die Kommission erläuterte.