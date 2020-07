Erstes Foto von Welle-Teilchen-Dualismus bei Licht

Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne haben ein Bild veröffentlicht, auf dem Licht sowohl in Wellen als auch in Teilchenform dargestellt ist. Dabei handelt es sich nicht um eine Photoshop-Kreation sondern um das Ergebnis eines ausgeklügelten Experiments: Die Forscher beschießen einen metallischen Nanodraht mit Laserpulsen. Dadurch werden die Atome im Draht angeregt, wodurch Energie in Form von Licht in beiden Richtungen entlang des Drahtes fließt. So entsteht eine neue, scheinbar stehende Licht-Welle durch die Überlagerung der zwei in entgegengesetzten Richtungen reisenden Lichtwellen. Diese Welle beleuchtet das Experiment gleichzeitig für die Forscher. Um die Welle selbst sichtbar zu machen, haben die Wissenschaftler den Draht zusätzlich mit Elektronen beschossen.