ESA-Direktor: Chance für Landung auf Kometen “fifty-fifty”

Der Darmstädter ESA-Direktor für bemannte Raumfahrt und Missionsbetrieb, Thomas Reiter, hat den Erfolg der ersten Kometenlandung in der Geschichte der Raumfahrt auf etwa 50 Prozent geschätzt. „Man muss sagen, es ist schon mit gewissen Risiken behaftet. Wir sagen Fifty-fifty-Chance“, sagte der Ex-Astronaut am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. Der Experte der Europäischen Weltraumorganisation ESA betonte: „Man muss sehr präzise navigieren in dieser unglaublichen Entfernung.“

Nach zehn Jahren im All soll sich das Mini-Labor „Philae“ von der Raumsonde „Rosetta“ lösen und nach etwa sieben Stunden am Mittwochnachmittag auf dem Kometen „67P/ Tschurjumow-Gerassimenko“ aufsetzen.