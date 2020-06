ESA trainiert Asteroiden-Einschlag in Europa

Bei der Simulation eines Asteroideneinschlags versuchten die ESA-Forscher herauszufinden, was man bis zu 30 Tage vor dem Eintritt in die Erdatmosphäre und bis zu drei Tage danach tun könne. Diskutiert wurden die richtige Reaktion auf so ein Szenario sowie Details zur Informationspolitik, die in einem solchen Fall notwendig sein würde. Aus den Ergebnissen des Treffens soll nun eine konkrete Maßnahmen-Liste vorgelegt werden, die den Behörden der ESA-Mitgliedsstaaten vorgelegt werden können.