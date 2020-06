EU will mit Südkorea LTE-Nachfolger 5G entwickeln

Bei der Entwicklung des Mobilfunknetzes der nächsten Generation (5G) will die EU enger mit Südkorea zusammenarbeiten. Ziel sei es, gemeinsame Forschung im Bereich des Netzes der fünften Generation zu betreiben und zusammen auf globale Standards hinzuarbeiten, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die beide Seiten am Montag in Seoul unterzeichneten. Sie seien sich einig, dass die Bestimmung eines „harmonisierten Frequenzbands“ zur Vorbereitung auf globale Standards beschleunigt werden müsse. Bei 5G handelt es sich um den Nachfolger des Mobilfunkstandards LTE.