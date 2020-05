Europäische Sonde Rosetta landet 2014 erstmals auf Kometen

Fast zehn Jahre nach dem Start tritt ein spektakuläres Raumfahrt-Projekt 2014 in die entscheidende Phase: Erstmals wird im November mit der Raumsonde Rosetta ein wissenschaftliches Gerät auf einem Kometen landen. Im Jänner wird die Sonde aus ihrem jahrelangen Tiefschlaf geweckt, so die Europäische Weltraumorganisation ESA am Diensta . Mit an Bord ist viel Technik aus Österreich.

Rosetta wurde am 2. März 2004 mit einiger Verspätung gestartet. Grund dafür war der Absturz der Trägerrakete Ariane 5 kurz vor dem für Anfang 2003 geplanten Start. Das ursprüngliche Ziel der Mission, Komet „Wirtanen“, musste deshalb aufgegeben werden. Mit dem Kometen „ Tschurjumow-Gerasimenko“ wurde ein neues Jagdobjekt gefunden.