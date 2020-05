Facebook-Nutzer schränken Informationsvielfalt selbst ein

Die Forscher analysierten sechs Monate lang das Verhalten von mehr als zehn Millionen Facebook-Nutzern in den USA. Sie untersuchten, welche von Freunden geposteten Inhalte bei den Nutzern ankamen und hielten außerdem fest, welche Inhalte von den Nutzern tatsächlich angeschaut wurden. Das Ergebnis: 15 Prozent der Informationen, die nicht dem Weltbild der Nutzer entsprachen, wurden von Facebook aussortiert. 70 Prozent der Inhalte, die eine gegenteilige Meinung vertraten und trotzdem bei den Nutzern ankamen, wurden jedoch von ihnen selbst ignoriert.

Der Studie zufolge erzeugen die Facebook-Algorithmen also durchaus eine politische Verzerrung, allerdings fällt diese kleiner aus als vermutet. Dass User häufiger auf Quellen klicken, die ihrer politischen Überzeugung entsprechen, seien individuelle Entscheidungen und nicht primär die Folge der Sortier-Algorithmen.

Menschen kontroverse Themen vorzuenthalten, sei eine Gefahr für die Demokratie, schrieben die Forscher. Diese Gefahr sei in sozialen Netzwerken jedoch weit weniger ausgeprägt als beispielsweise beim Lesen von Blogs. Welche Informationen sie bekämen und anschauten, hätten die Nutzer von Facebook schließlich offenbar in erster Linie selbst in der Hand.