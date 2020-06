Forscher entwickeln an Organen haftende Gel-Sensoren

Bisher stellt es ein großes Problem dar, einen elektrischen Sensor an Gewebe anzubringen, das ständig in Bewegung ist, etwa der Haut oder dem Herzen. Japanischen Forschern von der Universität von Tokyo ist es nun gelungen, eine Lösung dafür zu entwickeln. Sie haben Sensoren aus einem haftenden Gel entwickelt, die direkt am Gewebe und innerhalb des Körpers platziert werden können. Ihre Ergebnisse haben sie nun im Fachmagazin Nature Communications veröffentlicht.

Wie Popular Science berichtet, wurden die Sensoren bereits an Ratten getestet. Dort wurden sie direkt am schlagenden Herzen angebracht. Während eines drei Stunden dauernden Tests blieben die Sensoren an ihrem Platz. Zur Demonstration wurde einer der Sensoren auch auf einer Fingergelenkskuppe angebracht. Auch dort hielt der Sensor.

Wie Engadget berichtet, könnte die Entwicklung einige medizinische Fortschritte ermöglichen. Unter anderem könnten dadurch Herzschrittmacher ermöglicht werden, die jede Region des Organs genau überwachen. Auch Gipsverbände, die Druckstellen genau erkennen, könnten so konstruiert werden.