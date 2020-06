Forscher ermöglichen Fernsehen ohne Balken

Verzerrte Fernsehbilder oder schwarze Balken am Schirm könnten schon bald der Vergangenheit angehören: Forscher der Universität Linz haben ein Verfahren entwickelt, durch das Videoinhalte ohne Verluste vom 4:3 ins 16:9 Format transformiert werden können. „Display Pixel Caching“ nennt sich die neue Methode, die in Echtzeit eine Reihe von Einzelbildern speichert und zu einem neuen „ Panoramabild“ zusammensetzt. „Für Videoinhalte ist das ein völlig neuer Ansatz“, sagte Oliver Bimber, Leiter des Instituts für Computergrafik an der Uni Linz, gegenüber der APA.

Wollte man schwarze Balken am oberen und unteren Bildschirmrand vermeiden, bedienten sich moderne Fernsehgeräte bisher entweder der Technik des „Stretching“ oder des „Zooming“: Die Bildinhalte werden also entweder ins 16:9 Format „hineingedehnt“ - was zu Verzerrungen führt - oder sie werden vergrößert und im richtigen Format „ausgeschnitten“ - die Ränder gehen dabei aber in einer Richtung verloren. Beim „Display Pixel Caching“ bleibt das Originalbild unangetastet - es wird aber um Informationen aus vorhergehenden Bildern „ergänzt“. Der Vorgang wird mit einem Video veranschaulicht.