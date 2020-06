Forscher quantenkommunizieren mit Hedy-Lamarr-Teleskop

Das Teleskop am Dach der Physik-Institute von ÖAW und Uni Wien in Wien-Alsergrund dient dabei als eine von mehreren Bodenstationen. Wie Zeilinger betonte gibt es auch schon weitere Interessenten aus Europa und Kanada an der Erde-All-Quantenkommunikation.

Das Teleskop wird von den Physikern zunehmend genutzt, ihre Experimente auf immer größere Maßstäbe zu übertragen. Vom Labortisch, wo das Licht vielleicht einen Meter zurücklegen muss, geht es zunächst mit dem Equipment auf die langen Institutsgänge. Dann werden die Lichtteilchen vom Teleskop am Dach zu einigen Kilometer entfernten Stationen auf der Hohen Warte und dem Leopoldsberg geschickt, wobei die bewegte Atmosphäre über einer Großstadt besondere Herausforderungen bedeutet. Schließlich werden die Experimente auf den Kanarischen Inseln durchgeführt, wo eine Entfernung von 150 Kilometern zwischen zwei Observatorien überbrückt werden muss. Und als nächster Schritt ist dann die Quantenkommunikation mittels Lichtteilchen zwischen Erde und Satelliten geplant.

Das ursprünglich vorhandene Standard-Teleskop wurde mittlerweile aufgerüstet und die Wissenschafter nutzen es auch für Experimente abseits der Quantenphysik. So haben die Wiener Physiker erst kürzlich mit Hilfe des Teleskops gezeigt, dass mit verdrehtem Licht ("twisted light") große Datenmengen über drei Kilometer auch durch bewegte Atmosphäre übertragen werden kann.