Forscher sagen Depressionen mit Facebook voraus

Dafür werde unter anderem untersucht, was die Betroffenen in den Netzwerken schreiben und welche Stimmung sie dadurch ausdrücken, wie oft sie sich äußern und mit wie vielen Menschen sie über die Netzwerke kommunizieren, sagte Eric Horvitz am Montag zum Abschluss des Jahrestreffens des weltgrößten Wissenschaftsverbands AAAS in Chicago. Er ist Direktor des Forschungslabors von Microsoft in Redmond.

Die sogenannten postnatalen Depressionen treten nach Auskunft von Horvitz bei etwa 15 Prozent der Frauen nach einer Geburt auf - mit sehr unterschiedlichen Schweregraden und Zeiträumen.