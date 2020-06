Forscher stellen Temporekord über Glasfaser auf

So schnell war Glasfaser noch nie: Forscher am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut in Berlin schafften es jetzt nach eigenen Angaben, die Technik so auszureizen, dass eine serielle Datenrate von 10,2 Terabit pro Sekunde erreicht wird - das entspricht etwa der Datenmenge von 240 DVDs. In der zusammen mit der Technischen Universität Dänemark entwickelten Anlage wurden die Daten über einen einzelnen optischen Träger über eine Länge von 29 Kilometern übertragen. Der bisherige Weltrekord lag bei 2,56 Terabit pro Sekunde.

Zwei Neuerungen machten die deutliche Steigerung möglich: Die Forscher erhöhten zum einen die Pulswiederholrate, indem die Lichtblitze zur Übertragung der Daten in der Glasfaser sehr viel schneller an- und ausgeschaltet werden. Zum anderen erhöhten sie auch den Umfang der pro Lichtblitz übertragenen Informationen. Pro Lichtblitz werden vier Bit kodiert, viermal so viel wie gegenwärtig bei kommerziellen Systemen. Die Wissenschaftler präsentieren ihren Rekord am Donnerstag auf der Fachkonferenz OFC 2011 (Optical Fiber Communications) in Los Angeles.