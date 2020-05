Forscher wollen Menschen durch Roboter besser verstehen

Der arbeitet am Max Planck Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig ( Deutschland) daran, dass Roboter eigenständig Bewegungsmuster lernen. Dazu versieht er computer-simulierte Maschinen mit neuronalen Netzwerken aus Synapsen und Nervenzellen, die in einem sensomotorischen Kreislauf mit dem Körper verdrahtet sind. "Es funktioniert wie bei uns Menschen, wenn wir etwas mit den Augen aufnehmen, das Signal ins Gehirn geleitet und verarbeitet wird und letztendlich in eine Muskelbewegung umgesetzt wird", sagte er.

Mit diesen neuronalen Netzwerken könnten die Roboter eine selbstbestimmte Entwicklung durchlaufen, so wie Kinder, die ihren Spieltrieb ausleben und dadurch gewisse Verhaltensweisen entwickeln. So lernen Ders Maschinen sich fortzubewegen, an Kurbeln zu drehen und mit anderen Robotern zusammenzuarbeiten. Dies funktioniere nicht nur mit Computersimulationen. "Wir haben auch schon nachgewiesen, dass man mit diesen neuronalen Netzwerken auch reale Maschinen betreiben kann", erklärte der Forscher.