Fußball-WM: Torlinien-Technologie sorgt für Aufregung

Die Verwirrung kam deshalb zustande, da das System zunächst den Abpraller des Balles auf die Torlinie analysierte und hier den Ball nicht hinter der Linie sah. Das aufblinkende "No goal" sorgte für einen derartigen Entrüstungssturm bei vielen Fans und auch bei Honduras-Trainer Luis Suarez, dass sie die Einspielung der entscheidenden zweiten Szene gar nicht mehr mitbekamen. In dieser stellte das aus 7 Kameras bestehende System fest, dass der vom Torwart nachgefasste Ball tatsächlich die Torlinie überquert hatte.

Auch am Montag hielten die Diskussionen in der Nachbetrachtung an. Während etwa Honduras-Torwart Noel Valladares dabei blieb, dass "der Ball sicher nicht drin war", behauptete Frankreichs Stürmer Karim Benzema das Gegenteil. Honduras Trainer Suarez hielt zumindest fest, dass er sich ursprünglich nicht über die Entscheidung des Schiedsrichters aufgeregt hatte, sondern irritiert war, dass das System zuerst sagte, kein Tor und später auf Tor entschied.