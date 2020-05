Fußballplatz wird durch Energie der Spieler beleuchtet

In Rio de Janeiro ist der erste Fußballplatz der Welt eingeweiht worden, der mittels der Energie der Spieler beleuchtet wird: Eine neue Technologie setzt die Schritte der Fußballer in Licht um. Dafür wurden unter dem Rasen auf dem Feld in der Favela Mineira 200 Platten aus recyceltem Material verlegt, die die kinetische Energie der Spieler sammeln. Diese wird dann in Licht umgewandelt.

Nachts wird das Stadion zu 100 Prozent durch die neue Technologie erleuchtet. Tagsüber kommen etwa 80 Prozent der Energie von einem Solardach einer benachbarten Sambaschule. Bei der Einweihung des neuen Systems am Mittwochabend (Ortszeit) gab sich auch Fußballlegende Pele die Ehre.