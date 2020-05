futurezone sucht Ideen für die Stadt der Zukunft

Wie leben wir in 26 Jahren in der Stadt zusammen? Wächst unsere Nahrung in der Stadt? Welcher Arbeit gehen wir nach, wie gestalten wir unsere Freizeit? Welche Verkehrslösungen wird es geben? Wie wird die Energieaufbringung, -transport und -verbrauch bewerkstelligt? Wie können Bürger in die Stadtentwicklung eingebunden werden und woher kommt die Energie? „Kinder und Jugendliche sehen die Welt aus einem anderen Blickwinkel und haben noch ihre eigene Vorstellung der Zukunft“, sagt Pöyry-Österreich-Geschäftsführer Wolfgang Pospischil. „Daher darf man eine Fülle kreativer Ideen erwarten, die für uns Erwachsene inspirierend sein werden.“