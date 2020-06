Gelähmter eröffnet Fußball-WM im Roboteranzug

Der Anstoß der Fußball-WM in São Paulo an diesem Donnerstag ist eine ganz besondere Premiere für einen brasilianischen Rollstuhlfahrer. Der querschnittgelähmte Patient wird mit Hilfe eines Exoskeletts symbolisch den WM-Ball „Brazuca“ vom Mittelpunkt schießen (die futurezone berichtete). Ein internationales Wissenschaftlerteam hat diesen Spezial-Roboteranzug entwickelt. Er sieht beinahe aus wie das Kostüm des Comic-Helden „ Iron Man“ und wurde nach dem Vater der brasilianischen Luftfahrt „BRA-Santos Dumont“ benannt. Gesteuert werden die Bewegungen allein durch Gehirnaktivitäten. Der Gelähmte wird 25 Schritte laufen und dann den Ball kicken, vor einem Milliardenpublikum in aller Welt.

Die Demonstration ist Teil des internationalen Projektes „Andar de Novo“ (Wieder laufen), an dem 156 Forscher, Ingenieure und Techniker unter Regie des brasilianischen Neurowissenschaftlers Miguel Nicolelis beteiligt sind. Der Anzug ist 1,78 Meter groß und wiegt 60 bis 70 Kilogramm. „Das ist aber irrelevant, weil der Patient dies nicht spüren wird, die Maschine wird verantwortlich sein für das Gleichgewicht und die Kontrolle des Exoskeletts, während der Patient Anfang und Ende der Bewegungen und auch den Schuss bestimmt“, erklärt Nicolelis. „Es ist ein großer Sprung für die Menschheit“, sagt er in Anspielung auf die Worte von Neil Armstrong, dem ersten Mann auf dem Mond.