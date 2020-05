Genom von Internet-Katze Lil Bub wird entschlüsselt

Auch Lil Bubs Herrchen - der Musiker und Produzent Mike Bridavsky, der das Katzenbaby 2011 in einem Werkzeugschuppen im ländlichen Indiana gefunden hatte - musste nicht lange davon überzeugt werden, wie wichtig mehr Aufklärung über Osteoporose sein kann. Schließlich hatte Lil Bub 2012 nur durch Zufall von einer speziellen, selten angewandten Elektro-Puls-Therapie profitiert, als ihre Gelenke komplett zu versteifen drohten.

Bridavsky schickte den Forschern eine Blutprobe von Lil Bub nach Berlin, eisgekühlt liegt sie nun im Institut zur Sequenzierung bereit. Ein paar Wochen werde dies dauern, kündigen die Biologen an. Bis die Crowdfunding-Frist in wenigen Tagen ausläuft, wollen sie weiter Geld sammeln - und mit dem Überschuss das Projekt einer Kollegin zur Erforschung von Katzenkrankheiten unterstützen. Denn Katzenfans, so bekunden sie, seien sie alle drei.