"Die Gletscher werden noch Jahrzehnte weiterschmelzen"

Der Klimawandel setzt den Gletschern weltweit zu. Wie ist die Situation in Europa?

Der Trend ist eindeutig. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts schmelzen die Gletscher mit einer kurzen Pause Ende der 70er-Jahre zurück. Seit 1997 beträgt der kumulierte Eisdickenverlust in den Alpen rund 20 Meter und für Nordeuropa sieben Meter. Vom Gletschervolumen her haben wir 14 Mal den Bodensee an Wasser verloren in dieser Zeit. Zum Anstieg des Meeresspiegels von drei Millimetern pro Jahr tragen die europäischen Gletscher mit geschätzten 0,1 Millimeter aber dennoch wenig bei.

Entgegen unserer lokal gefärbten Wahrnehmung sind unsere Gletscher also klein und unbedeutend?

Global gesehen und mit Bezug auf den Anstieg des Meeresspiegels: ja. Die wirklich großen Eismassen sind in Patagonien, im Himalaya, in Alaska, in der Kanadischen Arktis, in Grönland und in der Antarktis zu finden. Wenn diese auf den Klimawandel reagieren, sind die Auswirkungen entsprechend groß. Viele Länder rund um den Himalaya beziehen große Wassermengen aus den Bergen. Wenn sie fehlen oder geringer ausfallen, kann das zu einem großen Problem werden.

Welche anderen Probleme sind zu erwarten?

Im südlichen Himalaya kann es durch den verstärkten Abfluss im Sommer in Kombination mit dem Monsun zu Überschwemmungen kommen. In Übertiefungen von ehemaligen Gletscherbetten bilden sich oft neue Gletscherseen. Wenn Gletscherabbrüche oder umliegende Hänge in den See abrutschen drohen Tsunami-Wellen, die ganze Ortschaften und Täler darunter fluten können. Global gesehen ist die größte Herausforderung aber der Anstieg des Meeresspiegels. Weil irgendwo müssen die Wassermassen ja hin.