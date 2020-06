Google will mit Nanopartikeln im Blut Krebszellen aufspüren

Die in den Blutkreislauf eingeschleusten Nanopartikel sollen sich etwa an Krebszellen anheften. Das Armband erzeugt am Handgelenk ein magnetisches Feld. Da sich Nanopartikel, die an Krebszellen haften im magnetischen Feld anders verhalten als lose Nanopartikel, könnten Sensoren des Armbandes erkennen, ob sich im Blutkreislauf gefährliche Zellen befinden. Die Auswertung der Blutwerte würde direkt am Handgelenk passieren und die Träger über die Werte informieren.

Diese Methode soll allerdings nicht nur auf Krebszellen beschränkt sein. Dadurch könnten auch drohende Schlaganfälle oder bevorstehende Herzinfarkte genauso wie diverse andere Krankheiten erkannt werden.