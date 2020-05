Grazer Forscher erstellen Mond-Schwerefeld-Karte

Die Schwerefeldkarte, die das Institut auf Basis der Auswertung der ersten drei Messmonate jüngst im Magazin "Planetary and Space Science" vorgestellt hat, habe eine räumliche Auflösung von 20 bis 30 km, so Baur. Es sei "das erste in Europa berechnete und in einer Fachzeitschrift veröffentlichte hochauflösende Schwerefeldmodell des Mondes", so der Grazer Wissenschafter.

Für seine Arbeitsgruppe ist damit die Arbeit noch nicht beendet: "Jetzt gehen wir daran durch die Dehnung des Datenzeitraumes als auch Weitere Filterung von Störeinflüssen die Schwerefeldaten noch genauer zu bestimmen".