Grazer open:lab: Vom Roboter zum Menschen

Die TU Graz präsentiert im Rahmen des 200-Jahre-Jubiläums „Informations-, Computer- und Kommunikationstechnologien“. Am 12. Mai gibt es dazu eine Ausstellung im Dom im Berg. In einer Podiumsdiskussion werden zudem Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft das Thema „Mensch in der Maschine. Maschine im Menschen“ erörtern.

Unter dem Titel „Wird der Roboter zum Menschen?“öffnen am 13. Mai die Labors am Campus Inffeldgasse ihre Tore und geben einen Einblick in die Forschungsarbeit. Roboterintelligenz, ein echtes Tonstudio oder ein virtueller Rundgang in einem 3-D-Projektionsraum zeigen die Zukunft von Informations-, Computer- und Kommunikationswissenschaften an der TU Graz.

Der Event auf einen Blick:

Wann: 12. bis 13. Mai 2011

Wo: Dom im Berg, TU Campus Inffeldgasse

Weitere Infos: www.200jahre.tugraz.at/openlabs