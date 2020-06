Heimisches Programm verbessert Hightech-Astronomie

Auf seiner langen Reise durch das Weltall stellen sich dem Licht in der Regel kaum Hindernisse entgegen. Anders sieht es ab dem Eintritt in die Erdatmosphäre aus, denn schon ab den oberen Atmosphäre-Schichten nimmt die Anzahl der Partikel zu, mit denen die Lichtteilchen wechselwirken können. "Licht wird absorbiert und regt Elektronen in Atomen und Molekülen direkt an", sagte der an der Entwicklung beteiligte Astrophysiker Stefan Kimeswenger von der Universität Innsbruck zur APA.

Das führt zu zwei Effekten, die für die Messungen der Wissenschafter ungünstige Konsequenzen mit sich bringen: Einerseits werden durch die Wechselwirkungen mit verschiedenen Partikeln wie Wasser, Sauerstoff, Kohlendioxid und Kohlenmonoxid, Methan oder Ozon bestimmte Wellenlängen des Lichts verschieden stark absorbiert. Andererseits führen solche Prozesse zu einem Eigenleuchten der Atome und Moleküle und in Folge zu einem helleren Hintergrund. Beides stört, wenn es darum geht, die Aufnahmen zu analysieren, die beispielsweise vom Very Large Telescope (VLT) in der Atacama-Wüste gemacht werden.