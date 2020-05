Holländische Kartoffel kann mit Salzwasser gegossen werden

Van Rijsselberghe will weitere Pflanzen züchten, die eine hohe Salztoleranz haben: "Ein Drittel der Niederlande ist von einem hohen Salzgehalt in der Erde bedroht. Die Dämme und Pumpen können uns nicht immer schützen. Vielleicht können wir in den Salzwassersümpfen und sogar im Meer Pflanzen anbauen." Der Pionier arbeitet bereits an Erdbeeren und ist auf der Suche nach salztolerantem Gras, damit nicht mehr so viel Energie für die Begrünung von Golfplätzen und anderen rasenintensiven Flächen verschwendet wird.

Dass die mit Meerwasser gegossenen Pflanzen salzig sind, hält van Rijsselberghe nicht für ein Problem. "Wenn eine Pflanze mit salzhaltigem Wasser geärgert wird, reagiert sie oft mit mehr Zucker. Unsere Erdbeeren sind deshalb sehr süß. Die Pflanzen lagern das Salz zudem in neun von zehn Fällen in den Blättern ab, bei unseren Kartoffeln müsste ein Mensch deshalb viele Kilos essen, bevor die Salzdosis bedenklich würde. Einige der entstehenden Kartoffelsalate sind aber trotzdem recht salzig."