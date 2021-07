Instagram-Video zeigt Explosion von SpaceX-Rakete auf Boot

Rund einen Monat nach dem erfolgreichen Landungstest einer Trägerrakete aus dem All ist ein weiterer Versuch der Betreiberfirma SpaceX missglückt. Zunächst brachte die Rakete am Sonntag erfolgreich den Nasa-Satelliten „Jason-3“, der Meeresoberflächen vermessen soll, von der Vandenburg-Luftwaffenbasis im US-Bundesstaat Kalifornien ins All, wie die Nasa mitteilte.