Intel plant kabellose PCs bis 2016

Geht es nach Intel, sollen PCs bereits 2016 völlig ohne Kabel auskommen. Der Chiphersteller präsentierte auf der Computex diverse Technologien, mit dem dieses Vorhaben umgesetzt werden kann. Auf Basis der neuen Intel-Plattform Skylake soll sowohl die Stromversorgung, als auch das Koppeln von Geräten, Zubehör und Bildschirmen über eine drahtlose Schnittstelle möglich werden.

Um HD-Datensignale auf Bildschirme zu übertragen, setzt Intel auf den neuen Drahtlosstandard WiGig, der drei Mal so viele Datenkapazitäten als WLAN 802.11ac übertragen kann. Entsprechende externe Module werden etwa von Dell schon angeboten, Intel will die Technologie ab nächstem Jahr aber in PCs und Monitoren verbauen.