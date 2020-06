Internet-Projekt zu Fontane-Dokumenten gestartet

Das Internet-Projekt wurde nach Angaben von Archivleiterin von Wolzogen gerade in Angriff genommen. Es werde mehrere Jahre dauern, ehe die Archivalien für das Forschungsportal aufbereitet seien. Den Wissenschaftlern komme zu Gute, dass in den vergangenen Jahren fast der ganze Archivbestand bereits digitalisiert worden sei. Für die Dokumente wäre es zu gefährlich, sie im Original in die Hände von Forschern zu geben. Papiere der damaligen Zeit sind vom Säuerefraß bedroht. „Einige würden bei Benutzung zerbröseln“, sagte von Wolzogen. Es seien aber noch viele Fragen unter anderem zu den Rechten zu klären.



„ Fontane hat in deutscher Schrift geschrieben, sehr schwungvoll und selten ordentlich“, sagte sie. Texte habe er vielfach mit farbigen Stiften überschrieben. Ein Blatt Papier sei oft bis zum Rand beschrieben und jeder Millimeter ausgenutzt worden. „Manches ist nur mit der Lupe zu entziffern“, erklärte die Forscherin.