Internetuser empfehlen Nachrichten vor allem über Facebook

2014 gaben die Leser 476 000 Beiträge insgesamt 75,4 Millionen Mal über Likes auf Facebook weiter. Lediglich 5,7 Millionen Mal nutzten sie dazu Twitter, rund 1,9 Millionen Mal One ups auf Google+. „ Twitter hat bei der Nachrichtenweitergabe an Boden verloren, während Facebook seinen Marktanteil ausbauen konnte“, sagte Professor Thorsten Strufe von der Fakultät Informatik der TU Dresden. „Diese Entwicklung könnte zu einem Monopol für Facebook bei der Nachrichtenweitergabe in Sozialen Netzen führen“, sagte Professor Oliver Hinz, Fachgebietsleiter im Bereich Electronic Markets an der TU Darmstadt.

Die Wissenschaftler sammeln die Daten seit 2012. Sie wollen damit vor allem die Nutzung sozialer Netzwerke erforschen. Insgesamt ging die Zahl der Empfehlungen 2014 im Vergleich zum Jahr davor steil nach oben - von knapp 40 Millionen auf rund 83 Millionen. Beliebteste Quelle war nach Angaben der beiden Hochschulen bild.de (19,3 Millionen) gefolgt von Spiegel Online (17 Millionen), Zeit.de (8,7 Mio.), Focus Online (8,1 Mio.) und Welt.de (7,6 Mio.).